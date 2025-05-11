La Massana
El Vide Dressing ven prop de 5.000 articles tot i la baixa afluència de públic
La parada més votada ha estat "El Raconet de la Maria"
El Vide Dressing ha venut al voltant de 5.000 articles en els tres dies de mercat. "Estem molt contents de poder contribuir a generar interès per la moda sostenible" afirma la consellera de Dinamització, Bet Rossell. Tot i l'èxit de parades, amb prop d'un centenar, algunes estaven fora i han patit la pluja del cap de setmana. "Serà un dels punts a replantejar en pròximes edicions", ha assegurat Rossell, fent referència a la localització de les parades.
Menys públic que en edicions anteriors
La percepció general dels paradistes és que hi ha hagut menys afluència de gent que en altres edicions, però venien disposats a comprar. "Potser abans els visitants venien a fer una volta, però ara la gent ja ve amb intenció d'adquirir peces atractives a bon preu", ha assegurat la cap de Turisme, Emma Jiménez. Els moments de més afluència han estat divendres a la tarda i el cap de setmana al migdia.
Com cada any el mercat tanca amb l’anunci de la parada més votada. S’ha emportat el premi “El Raconet de la Maria”, que participava al Vide Dressing per primer cop.