Escaldes-Engordany
Taller de pintura per a infants al Parc de la Mola
La matinal ha finalitzat amb un tast de coca i xocolata i animació musical
El vestíbul del comú d'Escaldes ha acollit la sisena edició del plein-air de pintura per a infants que organitza Caldea. Durant el matí, els nois i noies de 3 a 10 anys han creat dibuixos originals pel concurs, que enguany proposava imaginar com seria el llac de muntanya que Caldea està construint a l'espai de la llacuna exterior. La matinal ha finalitzat amb un taller de pintura, un tast de coca i xocolata i animació musical.