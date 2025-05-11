Informe
El pla d'igualtat d'Escaldes conclou que no existeix bretxa salarial entre treballadors
El 46,3% de la plantilla són dones i el 53,7% homes
El pla d’igualtat del comú d’Escaldes, elaborat l’any passat, conclou que no existeix bretxa salarial significativa entre homes i dones a la corporació. El document, amb una vigència de quatre anys, analitza la situació actual amb dades del 2023. L’auditoria salarial detecta una bretxa del 0,4% en els salaris base, i d’un 5,75% si s’inclouen complements extrasalarials. En aquest darrer cas, però, "cal tenir en compte que la xifra pot fluctuar segons el moment en què es fa l’anàlisi, ja que també s’hi inclouen guàrdies o hores extres, ítems que no són fixes", apunta el comú. Pel que fa a la paritat, el 46,3% de la plantilla són dones i el 53,7% homes, tot i que el comú no considera que no hi ha infrarepresentació femenina, en diversos llocs de treball, com poden ser les escoles bressol o el departament de manteniment, les plantilles "sí que tenen una infrarepresentació masculina o femenina", apunta l'ens comunal.
El 2023, un 55,6% del personal va seguir algun tipus de formació. Del total, el 55,4% eren dones i el 60,6% homes. Tot i això, en l'estudi es desprèn que les dones van acumular més hores de formació (120,2 hores de mitjana) que els homes (63,6 hores de mitjana). El mateix any, 46 persones van sol·licitar millores en la seva jornada laboral per a la conciliació, 4 persones van gaudir d’una excedència i es van concedir 742,5 dies de permisos per indisposicions, visites mèdiques o tràmits.
Formacions en matèria d'igualtat
El comú durà a terme formacions específiques en matèria d'igualtat entre finals de maig i juny, i se'n preveuen més a mitjà i llarg termini. Les sessions s'emmarquen en el pla d'igualtat, que també preveu mesures com un protocol per a la prevenció de l'assetjament laboral, la promoció del llenguatge inclusiu en la comunicació o la millora de les polítiques de conciliació. "Cal continuar treballant activament per assolir una igualtat efectiva", ha remarcat la consellera de Recursos Humans, Magda Mata, subratllant el compromís del comú per "incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques que s'impulsen des de la corporació".