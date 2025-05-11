Balanç
Ordino tanca la Fira del bestiar amb una valoració positiva tot i el mal temps
Avui s'ha fet la subhasta de vaques de raça bruna, i la més cara ha estat pagada a més de 4.000 euros
Ordino ha tancat aquest diumenge la Fira del bestiar amb els darrers actes del cap de setmana i amb un bon balanç de com s'ha desenvolupat la cinquena edició. Tot i que la pluja ha fet cancel·lar alguns actes del programa, tant dissabte com diumenge, el comú en fa una valoració positiva per la gran presència de bestiar i també pels visitants que s'hi han atansat els tres dies. A més, des del comú expliquen que la qualitat de bestiar de les explotacions ramaderes de la parròquia els està posicionant en una "franja de molta qualitat", ha relatat el cònsol menor d'Ordino, Eduard Betriu.
"Molt positiu", ha valorat el cònsol els tres dies de la Fira. Tot i les inclemències climàtiques, des de la corporació estan satisfets amb els visitants que ha rebut l'esdeveniment. El divendres amb el pas de les escoles, la van visitar més de 430 alumnes i la resta de dies també hi ha hagut moviment de gent. Un aspecte que des de l'administració consideren que "ha estat tot un èxit", ha afirmat Betriu. Aquest diumenge la pluja no ha espentat els assistents. De fet, a mig matí ha caigut un petit plugim, però això no ha fet marxar la gent de l'espai per veure la resta d'actes del programa.
La jornada d'aquest diumenge ha arrencat amb l'esmorzar i després s'ha procedit a fer el concurs d'alliolis. El primer premi se l'ha endut el restaurant L'Ensegur, després de rebre una puntuació de 57 punts del jurat. El segon classificat ha estat el Restaurant Barra Mar's amb 55 punts i el tercer l'Hotel Palanques, amb 52. El jurat ha valorat la presentació, la consistència i el gust.
A continuació s'ha fet la subhasta, per a consum, de les vaques de raça bruna criades exclusivament a la reserva de la biosfera d'Ordino. "Ha estat un èxit, hem arribat a més de 4.000 euros a la que s'ha pagat més cara", ha detallat Betriu. El cònsol ha agraït la participació dels ramaders ordinencs per la seva implicació a la Fira, però també per "l'esforç que fan cada any d'engreixar les vaques nascudes a la reserva de la biosfera, engreixades a les nostres muntanyes i corts perquè arribin als plats d'Ordino i del país, això ens omple en el sector ramader com també el comú", ha asseverat Betriu. El 99% de les explotacions ramaderes de la parròquia han estat presents a la fira i han aportat gairebé 190 caps de bestiar durant tot el cap de setmana. "Per ser una parròquia molt ramadera, però tampoc amb molt estacitat de bestiar, tindre la representació que tenim aquí i la qualitat del bestiar, tant de raça bruna, com d'equí i d'oví, crec que ens està posicionant en una franja de molt alta de qualitat i selecció", ha declarat Betriu.
Per tancar la jornada s'ha executat la tradicional desfilada de buners pels carrers d'Ordino fins a arribar a l'emplaçament de la fira. Seguidament, l'Esbart de les Valls del Nord ha agafat el protagonisme, però a causa de la pluja, l'organització s'ha vist obligada a suspendre la resta de danses que faltaven per fer, ja que el terra de la tarima ha quedat moll i relliscós. Per evitar relliscades i caigudes, s'ha optat per cancel·lar-lo.
La fira del bestiar s'ha celebrat aquest any a l'aparcament Plana dels Camps, a tocar del centre de tecnificació, i la valoració ha estat bona. "La gent ho han valorat en positiu", ha remarcat Betriu. El fet de tenir més "espai i visibilitat", han estat un dels factors que molta gent ha valorat, ha precisat el cònsol menor.