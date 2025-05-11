CULTURA
Èxit de participació en la primera festa major pròpia de Prats
Prats va viure ahir la primera festa major pròpia del poble amb èxit de participants. Fins ara, Prats celebrava la seva festa conjuntament amb la de Meritxell i una missa solemne per Sant Miquel amb un berenar popular, però mai s’havia organitzat una festa amb entitat pròpia i programa complet, i, a causa de les demandes dels veïns, el comú va decidir organitzar-la. “Veient la participació veïnal amb una gran acollida i esperit col·lectiu, la festa tindrà continuïtat per als propers anys”, va declarar el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé.
La festa major va començar al matí amb un mercat de segona mà i oportunitats. Posteriorment, el duo Dolce Corda va oferir un concert i 200 persones van assistir a la botifarrada popular. La tarda va acabar amb un espectacle familiar. “Ha estat una jornada que ha combinat tradició i activitats per a tots els públics”, va esmentar la consellera de Cultura, Cristel Torres.