Encamp
El berenador dels Cortals estarà llest a finals de juny
Les obres es van adjudicar per un import de 65.976 euros
El comú d'Encamp té previst enllestir la renovació del berenador dels Cortals en aproximadament un mes i mig, amb la qual cosa l'equipament tornarà a estar totalment disponible cap a finals de juny. La corporació va impulsar les obres amb l'objectiu de renovar les instal·lacions i traslladar les barbacoes i els contenidors de residus més a prop de la carretera i evitar així la proximitat que hi havia fins ara amb la zona arbrada.
Així doncs, la renovació del berenador permetrà també reordenar els espais per tal de fer-los més accessibles als usuaris. A més, durant la intervenció també s'està aprofitant per restaurar les estructures de pedra existents per seure i menjar. Cal recordar que l'empresa encarregada de dur a terme els treballs és Construccions Purroy i que les obres es van adjudicar per 65.976 euros.
De manera paral·lela a aquesta intervenció, el comú d'Encamp ja fa temps que treballa en millorar la senyalització de la zona, de tal manera que els nous cartells col·locats indiquen amb més precisió i detall les atraccions que ofereix la parròquia, així com les diferents rutes per a residents i visitants.