LA MASSANA
Rècord de participació en el mercat solidari i sostenible Vide Dressing
L’objectiu és potenciar l’economia circular allargant la vida dels productes, així que esperen vendre milers de peces entre vestits, sabates, collarets i bosses de mà
L’edició d’enguany de primavera del Vide Dressing de la Massana va donar el tret de sortida ahir a la tarda, amb un centenar de parades repartides entre l’edifici de les Fontetes i la sala de la Closeta. L’organització va ampliar l’espai cap a l’edifici del telecabina i la plaça del Quart, per poder encabir una vintena de parades més.
El cònsol menor de la Massana, Roger Fité, i la consellera de Dinamització de la parròquia, Bet Rossell, van fer el recorregut inaugural. Rossell i Fité van ser acompanyats per la cap del departament de Turisme, Emma Jiménez. La visita va començar amb una foto de grup, amb algunes paradistes, en un dels photocalls commemoratius incorporats per la celebració del desè aniversari del mercat.
Les paradistes es van fer una foto al photocall del desè aniversari
Durant tota la tarda d’ahir l’afluència de visitants va ser constant. A més a més, es va poder plasmar un increment per l’interès envers productes de segona mà. En aquesta línia, la consellera Bet Rossell va remarcar que “un dels objectius del Vide Dressing és potenciar l’economia circular, allargant la vida dels productes”. Un altre dels objectius “és la dinamització de la Massana, ja que durant els tres dies hi ha una alta afluència de gent que va de la Closeta a les Fontetes”. Rossell també va voler remarcar el component solidari de la iniciativa del mercat Vide Dressing, ja que moltes parades donen la recaptació a ONG, i també la voluntat educativa, per mitjà de la participació de centres escolars al mercat.
L'organització vol que el públic porti bossa per no generar residus
Durant els tres dies en què s’allarga el Vide Dressing s’espera que es puguin vendre milers de peces, entre vestits, sabates, collarets, bosses de mà i altres productes en bon estat que estiguin a punt per canviar de l’armari de la paradista al del comprador. Al Vide Dressing s’hi poden trobar peces de dona, home i infant, tot i que encara falta que els homes s’animin a muntar el seu estand. “De fet, només tenim un home que ha muntat parada a les Fontetes i que segur que té molt èxit, encara que podem trobar peces masculines a moltes altres parades”, va explicar Jiménez.
Un mercat sostenible
El Vide Dressing és, per davant de tot, un mercat sostenible, i per això es demana al públic que porti la seva pròpia bossa, per tal de no generar més residus. D’altra banda, una de les novetats d’aquest any és que els assistents poden votar per la parada que més els agrada a través de l’app La Massana +. Els participants rebran un val de descompte per a un establiment de restauració.
Durant el cap de setmana, el mercat estarà obert avui des de les deu del matí fins a les vuit del vespre. Demà les paradetes també obriran a les deu del matí, però, en aquest cas, tancaran a les dues del migdia.