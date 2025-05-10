ARTS ESCÈNIQUES
Laia Santanach culmina la trilogia sobre el ritual amb ‘Jarana’ a Encamp
L’espectacle de dansa Jarana, de la companyia de Laia Santanach, es va presentar ahir a Encamp, captivant el públic amb una proposta que fusiona tradició, ritual i música electrònica en directe. La peça és la tercera part d’una trilogia iniciada amb ÀER i Tradere, centrada en la reinterpretació contemporània de pràctiques col·lectives en risc de desaparició.
Amb cinc intèrprets a escena, inclosa la coreògrafa, l’obra juga amb la percepció del temps i el ritme festiu, confonent l’espectador sobre l’inici i el final del ritual. Jarana ja ha passat per escenaris com el Mercat de les Flors i els Teatres del Canal, i a Andorra ha estat ovacionada per figures del món de la dansa.
Santanach, reconeguda per la seva recerca en dansa i música electrònica, és també docent a la UAB i cocreadora del festival Menorca en Dansa.