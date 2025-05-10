Ordino
La Fira del bestiar es marca l'objectiu de superar els 5.000 visitants
El ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, ha defensat el bon estat de salut del sector ramaders
La cinquena edició de la Fira del Bestiar d’Ordino vol consolidar-se, i el comú es marca l'objectiu d'igualar o superar els 5.000 visitants. Enguany ha encetat aquest dissabte acollint al 99% dels productors agrícoles d'Ordino. La Fira ha comptat amb la presència de les autoritats, aquest any per primer cop el cap de govern, Xavier Espot, que ha acompanyat a Guillem Casal, ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia. El cònsol menor, Eduard Betriu, ha valorat molt positivament l’alta implicació dels ramaders locals, amb una dotzena de participants i un total de 190 caps de bestiar, un centenar dels quals són ovelles. Betriu s’ha mostrat optimista pel bon ritme d’assistència i ha recordat que, només divendres, uns 450 escolars ja havien visitat la mostra.
"Aquesta és una bona mostra de la salut del sector primari i de la ramaderia. Hi ha un sector viu, que és clau per al manteniment del nostre ecosistema, i no hi ha millor lloc per fer-ho que Ordino, una parròquia envoltada de natura, reconeguda com a reserva de la biosfera", ha matisat Casal. El ministre ha defensat la importància de continuar treballant en el binomi "sector primari i protecció del medi natural", i ha reclamat més suport institucional per garantir-ne el futur. En particular, ha fet èmfasi en la necessitat de garantir el relleu generacional "segur". Tanmateix, encara és d'hora per veure els efectes del relleu i lamenta que encara "podria produir-se més".
Enguany, l'inevitable ha estat la Fira concurs i subhasta nacional de mascles de raça bruna d’Andorra. Segons Betriu, aquesta competició “motiva els ramaders a mostrar qui té la millor bèstia” i subratlla que “els ramaders són el pal de paller de la fira”. El millor exemplar bru s'ha subhastat per 3.400 euros a favor de Casa Evaristo.
Malgrat el canvi d'ubicació de la fira ramadera a l’aparcament de la Plana dels Camps, a tocar del Centre de Tecnificació, el nou espai ha permès acollir activitats molt seguides, com la demostració de xolla d’ovelles o l’actuació del grup folklòric Les Bethmalais. Tot i això, els artesans han mostrat la seva preocupació pel canvi d'ubicació, que pot ser perjudicial en separar massa els espais pels espectadors.
Al llarg del cap de setmana, els visitants podran gaudir també del mercat artesanal, actuacions musicals, el concurs d’allioli i la subhasta parroquial de vaques de raça bruna.
Revisió dels plans de millora i el centre de recria
Després de la millora dels ajuts a la ramaderia i a l'agricultura el que el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia té ara com ara sobre la taula "la revisió dels plans de millora", que daten de començament dels anys 2000 i que, per tant, haurien de ser objecte d'una actualització dels barems. A més, s'avaluarà "si es poden trobar noves línies de finançament i de suport al sector", segons ha posat en relleu el titular de la cartera, Guillem Casal, que també ha manifestat que en el vessant de la ramaderia el que estan treballant a hores d'ara és el centre de recria d'anolles.
Sobre el centre, Casal ha posat en relleu que ara s'està fent un control dels toros de selecció i que s'hauria de "fer el mateix" amb les mares, la qual cosa passaria "per crear un centre de recria" d'anolles, que són les vaques més joves, entre un i tres anys. Caldria seleccionar-les, per tenir "una raça pròpia ben treballada" i, per tant, tenir un control tant sobre els pares com sobre les mares reproductores. Aquest projecte ja s'ha començat a analitzar amb el suport del grup Gasconne dels Pirineus que tenen una raça similar a la bruna. Casal ha reivindicat que totes les passes que està fent el ministeri busquen "continuar fent que el sector sigui ben viu".
Qüestionat sobre el cultiu de cànnabis terapèutic, que es troba en fase d'estudi, Casal ha destacat que estan "treballant en els objectius que ens van marcar al principi de legislatura" i ha reivindicat que el que cal és "seguir potenciant allò que sabem fer bé, allò que funciona". I en aquest sentit ha remarcat que s'està treballant "molt bé un producte de qualitat" que és la Carn d'Andorra que representa el 15% del mercat de carn i que, per tant, "això sí que és un potencial que cal continuar fomentant" en un país on "tenim gairebé deu milions de visitants, per tant, aquest és el nostre pal de paller". "Jo crec que hem de fomentar allò que realment funciona i després, si hi ha d'altres coses que ho poden complementar, millor que millor", ha conclòs.