Canillo
Èxit de participació en la primera festa major pròpia de Prats
La botifarrada popular ha reunit 200 persones
Prats ha viscut avui la primera festa major pròpia del poble amb èxit de participants. Fins ara, Prats celebrava la seva festa conjuntament amb la de Meritxell i celebrant una missa solemne per Sant Miquel amb un berenar popular, però mai s’havia organitzat una festa amb entitat pròpia i programa complet i a causa de les demandes dels veins, el comú va decidir organitzar-la. "Veient la participació veïnal amb una gran acollida i esperit col·lectiu, la festa tindrà continuïtat per als propers anys", ha declarat el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé.
La festa major ha començat al matí amb un mercat de segona mà i oportunitats, seguit d'una missa solemne a Sant Miquel. Posteriorment, el Duo Dolce Corda ha ofert un concert i a les 14 hores, 200 persones han assistit a la botifarrada popular. La tarda ha acabat amb un espectacle familiar. "Ha estat una jornada que ha combinat tradició, música i activitats per a tots els públics", ha esmentat la consellera de Cultura i Tradicions del comú, Cristel Torres.