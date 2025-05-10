CANILLO
El comú organitza una trobada amb 25 operadors turístics del país
El comú de Canillo va organitzar una jornada de promoció turística dirigida a professionals del sector, en què van participar 25 operadors turístics del país. La trobada va servir per posar en comú la proposta turística de la parròquia i fomentar la col·laboració entre els agents del sector. L’acte va incloure la visita al Palau de Gel, el pont tibetà i el mirador del Roc del Quer. “La jornada reforça la connexió entre el producte turístic local i els nostres prescriptors establint sinergies d’informació i comunicació”, va explicar el conseller de Promoció Turística i Comercial del comú, Àlex Kinchella.