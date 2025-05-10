ANDORRA LA VELLA
Cinquanta botigues se sumen a la primera edició del Fora estocs
Els clients podran trobar descomptes en productes del 15 al 17 de maig
Una cinquantena de comerços d’Andorra la Vella prendran part del 15 al 17 de maig en la primera edició del Fora estocs, en el qual estarà representat un ampli ventall del teixit comercial de la parròquia. Els clients podran trobar descomptes en els productes que estiguin en estoc a les diferents botigues i al mateix temps podran guanyar un total de 4.990 euros en vals de descompte a gastar en els establiments comercials.
Fins a 4.990 euros en vals de descompte per gastar en establiments
El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, va posar en relleu que aquest projecte s’emmarca en El comerç és capital, que inclou 22 accions, entre les quals “comptar amb els comerciants i parlar de les seves necessitats”. Així, en aquestes converses amb el sector va sortir el neguit que les botigues moltes vegades no sabien com donar sortida als estocs i es va pensar que una bona iniciativa podia ser aquesta. González va recordar que en el programa electoral es parlava de fer un esdeveniment tipus outlet, però que aquella idea ha evolucionat, ja que van comprovar que als establiments els “interessava més” parlar d’estocs i més en un moment com l’actual, en què tenen “molt material de la temporada d’hivern” que es pot liquidar. Els participants oferiran aquests productes perquè “era important aquest comerç de proximitat”, en definitiva “atreure els ciutadans, els clients, a les botigues”.