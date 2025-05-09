La Massana
Inaugurada la desena edició del Vide Dressing amb rècord de participació
La fira de segona mà de la Massana s'allargarà fins al diumenge
La desena edició del Vide Dressing de la Massana ha obert les portes aquesta tarda amb un centenar de parades, repartides entre la Closeta, l'edifici de les Fontetes i la plaça del Quart. En aquesta edició, el mercat de segona mà compta amb photocalls per fer-se fotografies i penjar-les a les xarxes, per participar en sorteigs. L'edició de primavera s'allargarà fins diumenge. Durant els pròxim tres dies s’espera vendre milers de peces. Al Vide Dressing s’hi poden trobar peces de dona, home i infant, tot i que encara falta que els homes s’animin a muntar el seu estand. "De fet només tenim un home que ha muntat parada a les Fontetes i que segur que té molt èxit, encara que podem trobar peces masculines a moltes altres parades", explica la cap del departament de Turisme del comú de la Massana, Emma Jiménez.
La consellera de Dinamització del comú de la Massana, Bet Rossell, ha remarcat que "un dels objectius del Vide Dressing és potenciar l’economia circular, allargant la vida dels productes. Un altre dels objectius és la dinamització de la Massana, ja que durant els tres dies hi ha una alta afluència de gent que va de la Closeta a les Fontetes". Rosell també remarca el component solidari, ja que moltes parades donen la recaptació a ONG's, i també l’educatiu, amb la participació de centres escolars al mercat.