ESCALDES-ENGORDANY

Una festa de la gent de la parròquia

Els escaldencs celebren la recuperació de Sant Miquel d’Engolasters com a dia festiu

Celebració religiosa a Sant Miquel d’Engolasters.Fernando Galindo

Un total de 1.007 escaldencs van votar a favor de recuperar Sant Miquel d’Engolasters com a festiu al calendari parroquial el 24 de novembre passat. I ahir, dijous 8 de maig, desenes de residents van pujar fins a l’església romànica per gaudir de la festa.

La cònsol major d’Escaldes, Rosa Gili, que va assistir a la celebració acompanyada d’altres autoritats comunals com el conseller de Joventut i Ciutadania, Ramon Tena, i representants de la Unió Pro Turisme, va mostrar-se molt satisfeta d’haver pogut recuperar la celebració. “És el primer any que se celebra de nou, després que durant anys fos una reivindicació ciutadana: es va fer una consulta popular i va sortir que sí”, va apuntar.

Tot i que el cel va estar tot el matí ennuvolat i van haver-se d’anul·lar algunes activitats, “el balanç és bonic i positiu”, va assenyalar la mandatària comunal, que va remarcar que aquesta festa “fa parròquia, fa cohesió i fa poble”, i va expressar el desig que vagi guanyant força els pròxims anys.

Pubilles durant la festivitat de Sant Miquel d'Engolasters.Fernando Galindo

D’altra banda, Gili va destacar la forta demanda i l’interès que ha generat el projecte de pisos de lloguer a preu assequible de l’avinguda del Pessebre. “És veritat que no s’ha començat tan ràpidament com hauríem volgut, perquè és una constant: hi ha moltes obres al país en aquests moments i, malauradament, sempre surten imprevistos. Però bé, em quedo amb la part positiva, perquè nosaltres ja hem acabat la primera part, el Govern ha agafat el relleu i ben aviat veurem la llum en aquests pisos”, va apuntar. “El que passa és que Escaldes és una parròquia petita, tenim gran part del territori a la vall del Madriu i, per tant, tampoc hi ha tantes opcions. Crec que el tema de l’habitatge s’ha de resoldre de moltes maneres, no tan sols construint pisos nous”, va remarcar.

LA CAMPANA ORIGINAL TORNA A L'ESGLÉSIA 

La campana de Sant Miquel d’Engolasters va tornar ahir al seu lloc original després dels treballs de restauració que ha dut a terme el departament de Patrimoni Cultural des del 2022. Concretament, s’ha restaurat la campana i s’ha encomanat la construcció d’un nou batall i jou de fusta per tornar-la a penjar. A principi del segle XX, la campana, de mitjan segle XVI, va ser retirada de l’església de Sant Miquel d’Engolasters i traslladada a l’antiga església de Sant Pere Màrtir. Amb la inauguració de l’església nova, el 1956, va ser custodiada en un dels replans del nou campanar, i als setanta i vuitanta va ser exhibida en diverses fires.
