ESCALDES-ENGORDANY
Una festa de la gent de la parròquia
Els escaldencs celebren la recuperació de Sant Miquel d’Engolasters com a dia festiu
Un total de 1.007 escaldencs van votar a favor de recuperar Sant Miquel d’Engolasters com a festiu al calendari parroquial el 24 de novembre passat. I ahir, dijous 8 de maig, desenes de residents van pujar fins a l’església romànica per gaudir de la festa.
La cònsol major d’Escaldes, Rosa Gili, que va assistir a la celebració acompanyada d’altres autoritats comunals com el conseller de Joventut i Ciutadania, Ramon Tena, i representants de la Unió Pro Turisme, va mostrar-se molt satisfeta d’haver pogut recuperar la celebració. “És el primer any que se celebra de nou, després que durant anys fos una reivindicació ciutadana: es va fer una consulta popular i va sortir que sí”, va apuntar.
Tot i que el cel va estar tot el matí ennuvolat i van haver-se d’anul·lar algunes activitats, “el balanç és bonic i positiu”, va assenyalar la mandatària comunal, que va remarcar que aquesta festa “fa parròquia, fa cohesió i fa poble”, i va expressar el desig que vagi guanyant força els pròxims anys.
Galeria d'imatges de la festa de Sant Miquel d'Engolasters
D’altra banda, Gili va destacar la forta demanda i l’interès que ha generat el projecte de pisos de lloguer a preu assequible de l’avinguda del Pessebre. “És veritat que no s’ha començat tan ràpidament com hauríem volgut, perquè és una constant: hi ha moltes obres al país en aquests moments i, malauradament, sempre surten imprevistos. Però bé, em quedo amb la part positiva, perquè nosaltres ja hem acabat la primera part, el Govern ha agafat el relleu i ben aviat veurem la llum en aquests pisos”, va apuntar. “El que passa és que Escaldes és una parròquia petita, tenim gran part del territori a la vall del Madriu i, per tant, tampoc hi ha tantes opcions. Crec que el tema de l’habitatge s’ha de resoldre de moltes maneres, no tan sols construint pisos nous”, va remarcar.