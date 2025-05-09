Andorra la Vella
Una cinquantena d'establiments s'adhereixen a la primera edició del 'Fora estocs'
Els clients podran trobar descomptes en els productes que estiguin en estoc a les diferents botigues
Una cinquantena de comerços d'Andorra la Vella prendran part del 15 al 17 de maig en la primera edició del 'Fora estocs', en la qual estarà representada un ampli ventall del teixit comercial de la parròquia. Els clients podran trobar descomptes en els productes que estiguin en estoc a les diferents botigues i al mateix temps podran guanyar un total de 4.990 euros en vals de descomptes a gastar en els establiments comercials.
El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, ha posat en relleu que aquest projecte s'emmarca en 'El comerç és capital', que inclou 22 accions, entre les quals "comptar amb els comerciants i parlar de les seves necessitats". Així, en aquestes converses amb el sector va sortir el neguit que les botigues moltes vegades no sabien com donar sortida als estocs i es va pensar que una bona iniciativa podia ser aquesta. González ha recordat que en el programa electoral es parlava de fer un esdeveniment tipus outlet, però que aquella idea ha evolucionat, ja que van comprovar que als establiments els "interessava més" parlar d'estocs i més en un moment com l'actual, en què tenen "molt material de la temporada d'hivern" que es pot liquidar. Així, els participants oferiran aquests productes amb descomptes i es va pensar en què no es concentrés en un sol espai i es fes a les mateixes botigues perquè "era important aquest comerç de proximitat", en definitiva "atreure els ciutadans, els clients a les botigues, perquè sobretot no és una oferta, sinó que és un tracte amb els comerciants", ha subratllat el cònsol major de la capital.
Des del comú es mostren satisfets que en aquesta primera edició hagin estat 47 els establiments que hi prendran part. Així, la delegada de desenvolupament i assessorament comercial i empresarial del comú, Susagna Venable, ha destacat que és "molt positiu", ja que també és "una oportunitat" perquè està "representat molt el teixit comercial". En aquest sentit, ha valorat que també és una oportunitat perquè la gent conegui el teixit empresarial de la parròquia, ja que "el comú el que vol a part que els comerciants puguin aprofitar aquest esdeveniment per treure estocs, és fer de reclam" i que la ciutadania pugui fins i tot descobrir establiments de zones que potser no coneix.
Segons Venable cada comerç oferirà el descompte que cregui escaient, però s'ha demanat que sigui "interessant i atractiu" perquè aquest esdeveniment pugui "ser un èxit" i creu que la fórmula que s'ha escollit, que es faci a cadascun dels establiments facilita també la participació, ja que tothom pot oferir una mica el que té en estoc, sigui aquest més o menys gran. Pel que fa a les dates escollides, ha destacat que els comerciants van proposar que un mes interessant seria el maig i que es va mirar que no coincidís amb altres esdeveniments importants a la parròquia.
Pel que fa al treball en zones concretes per al foment del comerç, com la zona de Callaueta, González ha manifestat que van conèixer la nova junta de l'associació i que es treballarà per dur a terme accions. Aviat es posaran els sostres decoratius, també ha reivindicat que l'art al carrer té "molta força" i ha esmentat l'esdeveniment de promoció que s'ha de fer el setembre; també ha defensat que a la zona de Callaueta cal tenir "una identificació" perquè cal no només atreure els turistes sinó també promoure el comerç de proximitat.
Pisos a preu reduït
Sobre el projecte de pisos a Terra Vella, el mandatari comunal ha comentat que es continua amb el procés d'obertura de pliques i que els tècnics estan fent les revisions. "És la primera vegada que es fa aquest concurs públic o privat, perquè la darrera vegada que es va fer es va quedar desert i s'ha de mirar molt bé i els tècnics ho estan veient", ha explicat González. "Jo espero que properament ja tinguem aquests informes per veure si es pot tirar endavant", ha conclòs.