Turisme
Canillo es promociona amb els operadors turístics del país
En la trobada hi han participat 25 operadors turístics del país
El comú de Canillo ha organitzat una jornada de promoció turística dirigida a professionals del sector, on han participat 25 operadors turístics del país. La trobada ha servit per posar en comú la proposta turística de la parròquia i fomentar la col·laboració entre els agents del sector. La jornada ha inclòs la visita al Palau de Gel, el pont Tibetà i el mirador del Roc del Quer. "La jornada reforça la connexió entre el producte turístic local i els nostres prescriptors establint sinergies d'informació i comunicació", ha explicat el conseller de Promoció Turística i Comercial del comú, Àlex Kinchella.