ANDORRA LA VELLA
Renovació de dos ascensors de la plaça del Poble
El comú d’Andorra la Vella vol renovar els dos ascensors panoràmics de la plaça del Poble, els que connecten Prat de la Creu amb la plaça. Per aquest motiu, ha convocat un concurs nacional per adjudicar, per procediment d’urgència, les obres de substitució dels dos ascensors panoràmics de l’aparcament Centre Ciutat.
Les propostes hauran de ser presentades abans del 22 de maig mitjançant la plataforma de contractació del sector públic. L’obertura de pliques serà telemàtica.
La renovació dels ascensors panoràmics de l’aparcament Centre Ciutat (els dos que connecten Prat de la Creu amb la plaça del Poble) es du a terme a causa del deteriorament i l’antiguitat de la maquinària pel pas del temps, per la qual cosa és necessari modernitzar-los.