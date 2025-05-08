Activitats
Maig festiu i cultural a Canillo
El 17 de maig se celebrarà la nit blanca dels museus i monuments
Canillo celebra un maig festiu i cultural amb diverses activitats. La primera arribarà el dissabte amb la festa major de Prats, a partir de les deu del matí amb un mercat de segona mà. El 17 de maig serà el plat fort, amb la celebració de la nit blanca dels museus i monuments, on, des de les 19.45 hores, i fins a la mitjanit, diversos monuments i museus obriran les portes de manera gratuïta. El comú també ha organitzat autobusos circulars gratuïts entre els monuments. Finalment, el mateix cap de setmana, es durà a terme el concurs de joves intèrprets musicals a l'auditori del Palau de Gel.