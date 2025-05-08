La Massana
L'artista Philippe Shangti presenta una nova col·lecció criticant els prejudicis
Reivindica que tothom és lliure d'expressar-se lliurement en tots els nivells
Una crítica els prejudicis. L'artista Philippe Shangti ha presentat la seva nova col·lecció artística a Andorra fent una denúncia als judicis que fa la gent sobre altres persones. 'No judgment here' (No hi ha judici aquí), és el nou treball del francès, que reivindica que tothom és lliure d'expressar-se lliurement en tots els nivells. A través de fotografies carregades de colors brillants, el virtuós ha creat unes obres d'art que posen de manifest la diversitat humana, en aspectes com el racisme, l'edat o l'estètica.
"És un missatge de denúncia", ha asseverat Shangti. "És un honor presentar la nova col·lecció a Andorra perquè per mi és el meu país d'adopció", ha relatat el creador durant la inauguració al seu estudi de la Massana.
Shangti ha criticat el racisme, l'edat o el gènere, entre d'altres aspectes socials. Per exemple, una de les instantànies es veu una dona amb un braç amputat i es pot llegir el missatge 'No jugdgment here'. El mateix es pot observar davant d'un altre treball, pel qual apareixen un grup d'homes homosexuals i també si pot llegir el mateix lema, o una dona despullada amb sobrepès pel qual també hi ha escrit el missatge no hi ha judicis aquí. I així en altres temàtiques també, com amb la bellesa, l'envelliment, la calvície en dones, o les operacions estètiques. Una crítica clara els judicis i prejudicis que fa la gent. També hi ha un rerefons polític, davant les tendències extremistes de dretes que estan apareixent a escala internacional.
La galeria s'ha omplert de gom a gom per descobrir les noves creacions del resident andorrà. També hi han assistit autoritats del Govern, com la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, el ministre de Turisme, Jordi Torres, o el secretari d'estat de Transició Energètica i Mobilitat, David Forné. Fins i tot la premsa espanyola especialitzada s'ha desplaçat per primera vegada a Andorra per conèixer la col·lecció. De fet, uns minuts abans d'obrir les portes, Shangti ha dedicat una bona estona a explicar-los les peces.