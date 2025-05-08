INTERPARROQUIAL
Govern treballa amb els cònsols per protegir el territori
Casal va recordar que el Govern treballa de bracet amb els comuns per tirar endavant projectes de protecció territorial. El també ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia va avançar, en aquest sentit, que algunes d’aquestes iniciatives s’anunciaran aviat. “Fa pocs dies, precisament, el cònsol de Sant Julià de Lòria comentava que ell seria partidari, per exemple, d’anar un pas més enllà pel que fa a la protecció de la vall del Madriu, que ja compta amb la distinció de la Unesco, i convertir-la en parc natural. Andorra la Vella, des de la nova corporació, també havia expressat la voluntat de convertir la vall d’Enclar en parc, i em sembla que fins i tot s’havia convocat ja algun concurs de propostes”, va assenyalar el ministre. Fonts del comú de Canillo van afegir que la corporació parroquial treballa amb l’executiu per transformar la solana en parc natural.
El mandatari va remarcar que el Govern treballa perquè el 30% del territori andorrà sigui espai protegit abans del 2030, proposta que s’alinea amb els compromisos internacionals en aquest àmbit.