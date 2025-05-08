Canillo
El telefèric del càmping Pla tindrà una capacitat mínima de 400 persones per hora
El projecte preveu una longitud horitzontal aproximada de 700 metres i un desnivell de 275 metres
El futur telefèric de Canillo, que enllaçarà la zona del Càmping Pla amb la carretera de les Bordes de l'Armiana, tindrà una capacitat mínima de 400 persones per hora. Així ho ha fet saber el comú, a través d'un comunicat, on ha anunciat l'obertura de la convocatòria del concurs internacional per l'adjudicació dels treballs de redacció del projecte i construcció del telefèric. El projecte preveu una longitud horitzontal aproximada de 700 metres i un desnivell de 275 metres. L'administració parroquial vol evitar que el telefèric sobrevoli edificacions existents.
El concurs es desenvoluparà sota la modalitat de preu alçat tancat i inclourà la redacció del projecte i la construcció i el subministrament del giny, així com la direcció tècnica. Es valoraran els criteris d'eficiència energètica i sostenibilitat mediambiental.