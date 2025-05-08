Art
La col·lecció Art Camp 2023 arriba a Sant Julià amb obres de 21 artistes internacionals
La mostra forma part d'un projecte artístic internacional amb vocació de pau i diàleg intercultural
La sala Sergi Mas de Sant Julià de Lòria ha acollit aquest dijous la presentació de la col·lecció Art Camp 2023. Una exposició conformada per obres de 21 artistes de dinou països i de tretze nacionalitats diferents que celebren la diversitat cultural i promouen valors de pau, convivència i diàleg intercultural. "La col·lecció d'Art Camp 2023 va ser molt especial, ja que coincidia amb el 30è aniversari de l’adhesió d’Andorra a la UNESCO, on vam tenir l’honor de comptar amb la directora general de la UNESCO, la senyora Audrey Azoulay, que ens va honorar amb la seva visita i que va interactuar amb els artistes. Ens vam sentir orgullosos, ja que teníem entre les mans un projecte 100% andorrà, de dimensió internacional i que nombrosos països han replicat i que d’altres estan interessats a fer-ho" ha destacat el president de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO, Salomó Benchluch, durant la presentació de la mostra.
Durant la inauguració, que ha comptat amb la presència dels cònsols lauredians i altres autoritats comunals, Benchluch ha recordat que la mostra forma part de la iniciativa Art Camp Colors per al planeta, un projecte artístic internacional amb vocació de pau i diàleg intercultural conegut especialment per haver acollit artistes provinents de zones en conflicte. "Art Camp ha celebrat vuit edicions, amb prop de 250 artistes de 90 països, i més de 600 obres creades. Ha tingut presència internacional amb edicions a Malta, els Emirats Àrabs Units i Roma, i es preveu una futura edició al Regne Unit el 2026" ha puntualitzat Benchluch, qui també ha avançat que la novena edició es celebrarà entre el 9 i el 18 de juliol.
Per la seva banda, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha destacat que la sala Sergi Mas és un espai pensat com a lloc d’acollida per a l’art en totes les seves formes que simbolitza el compromís del comú amb la cultura i que obre les portes a nous creadors. A més, Cairat ha expressat que acollir l’exposició Art Camp 2023 és un autèntic honor. "L'Art Camp és un projecte molt eclèctic i enriquidor, que abraça una gran varietat d’estils, idees i continguts. En un moment tan delicat, en què els conflictes, guerres i grans moviments migratoris no fan més que intensificar les nostres diferències, és més important que mai posar-les de costat i centrar-nos en el que ens uneix" ha apuntat el mandatari comunal, qui ha afegit que "l’Art Camp és una iniciativa que va més enllà, que promou la convivència, el diàleg i la diversitat, i que enriqueix l’ecosistema cultural global".