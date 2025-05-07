Sant Julià de Lòria
La Ruta de la tapa vol superar les 9.217 racions de l'any passat
L'esdeveniment representa una aposta del comú per dinamitzar els establiments de restauració de la parròquia i "donar vida" al poble
Sant Julià de Lòria ha donat la benvinguda aquest dimecres a la 16a edició de la Ruta de la tapa, un esdeveniment consolidat a la parròquia que enguany s'ha marcat com a objectiu superar el nombre de racions venudes l'any passat, quan es va arribar fins a les 9.217. Tal com ha explicat la consellera de Turisme del comú, Judith López, l'esdeveniment, que s'allargarà fins dissabte, també representa una aposta del comú per dinamitzar els establiments de restauració de la parròquia i "donar vida" al poble. En aquesta edició hi participen divuit restauradors -quatre més que l'any passat- i la principal novetat és la incorporació de més locals que ofereixen tapes dolces. Novament, les racions -a un preu de quatre euros- s'acompanyen de cervesa o sidra.
L'esdeveniment recupera el tradicional recorregut a peu entre la zona de les Arades i el carrer Francesc Cairat. A més, es presenten altres novetats destacades com la incorporació d'espectacles de màgia itinerants, que tenen lloc entre aquest dimecres i dijous de la mà dels mags Marc, Freddy, Toni Zamora i la maga Cristina. Segons ha recordat la consellera, una altra incorporació d'aquest any és el concert de cloenda a la plaça de la Germandat, el dissabte 10 de maig a la nit, amb l'actuació del grup 'Els senyores', que allargarà la festa fins a la 1 de la matinada. També es recupera la Xaranga pels carrers, que animarà la ruta amb música en directe el divendres dia 9.
A nivell gastronòmic, cal recordar que els establiments participants d'aquest any són: Bar Restaurant 100 x hora (Amanida Marinera), Pastisseria El Caminito (Pasta Frola), El Racó de l'Anna (Va de buti!), Bar Restaurant El Racó de la Tapa (Figatell amb escuma de ceps), Casa Meva (Mos del Mediterrani), Bar Restaurant Muntanya (Cruixent Ranchero), Pastisseria El Cigne (Caneló gratinat), Frankfurt Lòria (Mini Francesinha), Snack Bar Restaurant La Passa (Vol-au-vent de truita i alvocat amb iogurt casa Raubert), Angelo Pizzeria & Restaurant (El desordre perfecte), El Ritualer (Focaccia de truita salvatge), Snack Bar Eurocenter (Callos), El Cantàbric a Taula (Tàrtar del Cantàbric), Bare Nostrum (Pulled Pork), L'Art i Pa (Botifarra dolça), Cafeteria del Centre (Crep i sabors), Bar Restaurant La Caülla (Mini Bifana la Caülla), i Snack Bar La Valireta (Crep fusió).
En aquest sentit, López ha assegurat que la majoria d'establiments repeteixen cada any a la cita i que en cada edició hi ha noves incorporacions. A nivell del públic, ha posat en relleu la forta acollida que té el projecte assegurant que sempre "hi ha gent que espera al maig a veure quin dia és la Ruta i baixen a fer-la perquè és a un preu econòmic, és divertida per venir amb amics i família" i, en general, "és una activitat molt xula".