ANDORRA LA VELLA
L’espai ciutadà del comú resol 250 queixes el 2024 i 140 aquest any
El nou local del carrer de l’Aigüeta també atendrà els comerciants
L’espai ciutadà del comú d’Andorra la Vella va resoldre l’any passat 250 queixes, suggeriments i incidències, mentre que en els primers mesos d’aquest any n’ha tramitat 140. A més, la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, va informar que gràcies a “l’optimització del procediment i dels protocols interns per gestionar-les” el temps de resposta ha disminuït. Abans el temps de resposta era entre 35 i 42 dies, i ara és de deu.
El comú va presentar ahir les noves instal·lacions de l’espai ciutadà, situades al carrer de l’Aigüeta, número 3. El nou emplaçament –fins ara es rebia els ciutadans a l’edifici administratiu de Lídia Armengol– dona visibilitat pròpia a aquest servei i s’emmarca en la voluntat de descentralitzar l’atenció ciutadana, acostar l’administració a la població i reforçar els vincles entre la institució i la comunitat. “Amb aquest espai volem que la ciutadania tingui el comú més a prop, acostar l’administració a les persones, garantir una atenció més clara i accessible, i afavorir una relació basada en la confiança i la proximitat”, va explicar la consellera.
El temps de resposta a les demandes dels ciutadans és ara de deu dies
L’espai obre cada dia de nou del matí a tres i dimecres també a la tarda. A més, la consellera va apuntar que s’ha incorporat una nova funció al centre com a punt d’informació i assessorament comercial, disponible dues vegades al mes amb cita prèvia.