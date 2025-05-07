ESCALDES
La IA i els videojocs, protagonistes de la sisena edició de l’Alpha Space
La intel·ligència artificial i els videojocs centraran la sisena edició de l’Alpha Space, que se celebrarà el 17 de maig al carrer dels Veedors i al passeig d’Arnaldeta de Caboet. L’edició d’enguany està estructurada en tres zones temàtiques diferenciades. La zona de connexió acollirà activitats divulgatives centrades en les aplicacions i els reptes de la intel·ligència artificial i els videojocs. La zona Alpha oferirà tallers i experiències immersives per fomentar l’aprenentatge actiu i la creativitat. Finalment, la zona de desconnexió proporcionarà un espai lúdic amb actuacions musicals i una àrea de restauració.