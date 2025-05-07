Andorra la Vella
El Gran Premi Andròmines tindrà dues noves categories per associacions i treballadors del comú
L'esdeveniment tindrà lloc l'1 d'agost a les vuit del vespre
El Gran Premi Andròmines d'Andorra la Vella tindrà dues noves categories, una per a associacions i una altra per a treballadors del comú. Un cop recollida l'experiència de la primera edició del Gran Premi Andròmines, el comú d'Andorra la Vella ha decidit impulsar un seguit de "coses per millorar" aquest esdeveniment, que es consolida dins el programa de la festa major. Una de les modificacions té a veure amb el dia que se celebrarà, que serà el divendres, primer dia de festa. A més, s'ha canviat l'hora per evitar la calor i tindrà lloc a les vuit del vespre.
Així ho han explicat el cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, i el cap d'àrea del Bici Lab Andorra, Eduard Tarrés, en la presentació de la nova edició, que iniciarà les inscripcions el dia 3 de juny. L'objectiu, superar els tretze equips que hi van prendre part l'any passat. Tal com ha comentat González, l'any passat van quedar "sorpresos de la gent que hi va assistir i també de la participació" i s'ha volgut prendre nota de l'experiència per incorporar algunes modificacions, amb les quals s'espera que es pugui augmentar el volum d'inscrits. S'elimina la categoria per als més petits, ja que l'any passat no hi va haver prou participació. Així, n'hi haurà quatre, una per als menors d'onze a disset anys; una altra per a majors d'edat o famílies; una altra per a associacions i una quarta per a treballadors del comú, ja que tal com ha detallat Tarrés, l'any passat hi van mostrar interès. Els premis en les tres primeres categories seran de 650, 250 i 100 euros, per als tres primers classificats i els treballadors del comú rebran com a únic premi un val. El cònsol major ha destacat la participació per part dels empleats públics, ja que això fomenta "el sentiment de pertinença" i de "formar equip".
González ha incidit en el fet que a banda de les millores introduïdes es manté la ubicació, al carrer Terra Vella, perquè hi ha espai suficient i compta amb el pendent adequat i a més es manté la filosofia de l'esdeveniment, de "treball comú intergeneracional i sostenibilitat".
El fet que se celebri divendres vol fomentar que persones que no siguin de la parròquia hi puguin prendre part i a més el canvi d'hora s'ha fet per evitar la calor. Qüestionat sobre si l'acte coincidirà amb el pregó, González ha destacat que l'any passat va funcionar molt bé el dissabte i que encara s'està avaluant quan es farà.
Per fomentar la participació, el comú posarà a disposició dels participants materials per fer les andròmines i també eines i un tallerista tots els dijous del mes de juliol entre les set de la tarda i les deu de la nit, segons ha destacat Tarrés. Les inscripcions estaran obertes fins al 31 de juliol.
Aquest any, a més, se sumen nous col·laboradors, entre els quals Cicland i Carnet Jove, que ajudaran en la difusió i Pic Negre, que facilitarà el material de seguretat.