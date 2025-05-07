Activitats
Encamp organitza quatre cursos de supervivència als Cortals durant l'estiu
Es tracta d'una nova experiència que vol apropar la natura tant a turistes com a residents i tornar a connectar les persones "amb el nostre entorn, els nostres valors i la nostra identitat"
El comú d'Encamp ha presentat aquest dimecres una nova proposta per promocionar el turisme de petit format i gaudir de la natura mitjançant uns cursos de supervivència oberts a famílies, paralles i persones individuals que es desenvoluparan en quatre sessions a la zona dels Cortals durant l'estiu. Segons ha explicat la consellera de Turisme i Comunicació, Verònica Solsona, es tracta d'una nova experiència que vol apropar la natura tant a turistes com a residents i tornar a connectar les persones "amb el nostre entorn, els nostres valors i la nostra identitat".
Així doncs, al llarg de quatre sessions -dues intensives de deu hores i altres dues al llarg d'un cap de setmana- els assistents podran aprendre, entre altres, a fer foc mitjançant tècniques primitives, orientar-se amb les estrelles i la brúixola, dominar els primers auxilis i saber com actuar en situacions d'emergència.
Les sessions més llargues, de dos dies de durada i amb una nit a la intempèrie, es desenvoluparan el cap de setmana del 28 i 29 de juny i del 26 i 27 de juliol, mentre que les jornades intensives de deu hores tindran lloc el 12 i el 13 de juliol. Tal com ha relatat el guia de muntanya encarregat de dirigir els cursos, Juanjo Sánchez, el primer que s'ensenyarà als participants serà "treballar el cap" per tal d'aprendre com s'ha de reaccionar quan hi ha una situació d'emergència a la muntanya "i ser eficient a l'hora de prendre decisions". A la vegada, també es posaran en comú tota una sèrie de tècniques de supervivència relacionades amb el foc, l'orientació, el refugi o la potabilització d'aigua.
Totes les sessions estan previstes perquè hi participin al voltant d'una quarantena de persones. El comú es fa càrrec de tot l'equipament necessari per a dur a terme l'activitat, tot i que si alguna persona ho desitja, també pot endur-se el seu propi material per fer l'experiència més confortable. Les jornades de supervivència estan adreçades a tots els públics i als infants a partir dels 9 anys, sempre que vagin acompanyats d'un adult.
Pel que fa als preus, oscil·len entre els 10 euros si s'opta per la jornada intensiva de deu hores i arriba fins als 45 en el cas de l'experiència completa durant el cap de setmana. "Hem intentat que sigui un preu molt assequible perquè els joves, les famílies, els residents i els turistes hi tinguin cabuda. A més, és una bona oportunitat per a les famílies que es trobin de vacances a la parròquia", ha detallat la directora de Turisme i Reactivació Econòmica d'Encamp, Anna Canals.
Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web de turisme del comú d'Encamp des d'aquest dimecres mateix i la plataforma ja permet fer el pagament en línia. Per tenir més detalls o aclarir dubtes, només cal adreçar-se a les oficines de Turisme del comú d'Encamp. Malgrat ser una primera edició, des de la corporació ja es pensa en l'organització de noves sessions de cara al futur sota la mateixa temàtica.