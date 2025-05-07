Andorra la Vella
Concurs per renovar els dos ascensors que connecten Prat de la Creu i la plaça del Poble
El deteriorament i l'antiguitat de la maquinària en fan necessària la modernització
El comú d'Andorra la Vella vol renovar els dos ascensors panoràmics de la plaça del Poble, els que connecten Prat de la Creu amb la plaça. Per aquest motiu ha convocat un concurs nacional per adjudicar, per procediment d’urgència, les obres de substitució dels dos ascensors panoràmics de l’aparcament centre ciutat.
Segons consta publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) les propostes hauran de ser presentades abans del dia 22 de maig mitjançant la plataforma de contractació del sector públic. L’obertura de pliques serà telemàtica.
Des del comú de la capital informen que la renovació dels ascensors panoràmics de l’aparcament Centre Ciutat (els dos que connecten Prat de la Creu amb la plaça del Poble) es du a terme a causa del deteriorament i l’antiguitat de la maquinària pel pas del temps, per la qual cosa és necessari modernitzar-los. Així, aprofitant les obres de remodelació de les places del Poble i Vinyes, per les quals els ascensors estan inactius, s’aprofita per convocar el concurs i poder procedir a la renovació.