CANILLO
El comú estrena el CAP per reforçar l’atenció sanitària de proximitat
La parròquia inaugura el nou centre de salut per disposar d’un servei mèdic ràpid i fàcil
El comú de Canillo i el Govern han apostat per reforçar l’atenció sanitària de proximitat entre els veïns de la parròquia amb la inauguració del nou centre d’atenció primària (CAP). Amb l’obertura de les instal·lacions, Canillo guanya un equipament que millora l’equitat territorial i acosta l’atenció sanitària a tots els racons del país, segons el cap de Govern, Xavier Espot.
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, juntament amb Espot van inaugurar el CAP ahir al migdia. El cap de Govern, que va comptar entre d’altres autoritats amb la ministra de Salut, Helena Mas, i el titular de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, va destacar els esforços destinats des del Govern perquè cada ciutadà, visqui on visqui, pugui accedir a serveis sanitaris dignes, pròxims i eficients per seguir enfortint el sistema, que actualment compta amb 12 centres d’atenció primària i 48 professionals d’infermeria.
“El projecte té visió de futur i posa les persones al centre de les polítiques públiques”
Espot va subratllar la importància de disposar dels espais, la capacitat resolutiva, l’accessibilitat i la capacitat de ser el pal de paller del sistema sanitari, perquè és des d’on es coneix la persona i el seu entorn, fet que permet oferir una atenció integral, contínua i personalitzada. A més, “aquest espai està concebut per esdevenir un punt de referència en l’acompanyament a les persones al llarg de totes les etapes de la vida”, va afegir el cap de Govern.
Finalment, Espot va mostrar agraïment al comú de Canillo pel suport des del primer moment per fer realitat aquesta infraestructura amb un finançament del 70%. “Aquest centre és una mostra palpable del que podem assolir quan treballem plegats, amb visió de futur i posant les persones al centre de les polítiques públiques”, va assegurar.
“En aquest centre de salut s’han adaptat espais públics, esdevenint un espai multifuncional”
La ministra de Salut, Helena Mas, es va congratular del resultat de les instal·lacions del centre, que suposa “un impuls a l’atenció primària, porta d’accés a un sistema sanitari públic de qualitat”. El CAP de Canillo incorpora la consulta de quatre metges en qualitat de professionals liberals seguint la premissa que “totes les parròquies puguin oferir un servei d’atenció mèdica ràpid i fàcil”.
Alcobé va destacar que “el que fa únic aquest centre de salut és que també s’hi han sumat i adaptat uns espais públics per a tots els col·lectius, esdevenint un espai multifuncional amb la coberta per a vianants, una graderia de 380 places, que es podrà utilitzar per a concerts, espectacles infantils o altres activitats, i just a sota d’aquesta graderia un jardí públic”.
El nou CAP té una superfície de 335 metres quadrats i compta amb dues consultes d’infermeria, dues de mèdiques i una sala d’educació per la salut. De mitjana, el centre acull 430 pacients mensuals atesos per un equip professional format per dues infermeres, quatre metges d’atenció primària, una llevadora, una treballadora social, una educadora social i una administrativa, a banda del servei de podologia del SAAS. A més dels espais del mateix CAP, el nou centre té una plaça exterior de 674 metres quadrats que esdevé un espai de trobada per als veïns.