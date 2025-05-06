Salut
Xerrada per donar esperança en la lluita contra el càncer
Sant Julià ha acollit una taula rodona per donar a conèixer els tractaments alternatius per combatre la malaltia
La Sala Sergi Mas del Comú de Sant Julià ha acollit aquesta tarda una taula rodona per conèixer la composició i la funció de la microbiota en la salut humana i el seu paper com a immunomodulador.
La xerrada ha anat a càrrec del doctor Climent Casals i Manel Juan de l'Hospital Clínic i la doctora Cristina Royo del SAAS. Juan ha explicat que la intenció de la conferència era mostrar que el càncer va més enllà del creixement de les cèl·lules tumorals, i que el microbioma té molt a veure. El doctor de l'Hospital Clínic ha afegit que "el sistema immunitari és capaç de controlar el tumor des de fa quinze anys amb la immunoteràpia" i que volen donar esperança a la població, tot apuntant que es pot sortir del càncer i que "hi ha cures gràcies al treball que s'ha dut a terme en els últims 20 anys".
Un dels tractaments que es fa servir per a la cura contra el càncer és el microbioma i que, a través dels bacteris, ha d'immodular i s'ha d'alimentar bé a través d'una bona alimentació i de probiòtics que ajuden a fabricar limfòcits que es concentren a la flora intestinal. L'alimentació pot fer que els bacteris puguin créixer i lluitar contra el càncer o el poden danyar. Climent Casals també ha destacat "la resiliència de la microbiota perquè pugui tornar al seu estat natural" a través d'antibiòtics.
Casals ha confessat que Andorra és un país ideal per l'estudi de la microbiota "perquè els budells de les persones es mantenen bé per l'exercici, per l'oxigen de les muntanyes, bona alimentació i la manca d'ultraprocessats, i es podria fer un estudi ampli en el país pel fet de ser manejable en ser pocs habitants".
La doctora del SAAS, Cristina Royo, ha reclamat més inversió "per impulsar la recerca i la investigació contra el càncer en el país".
Les jornades continuaran fins al 15 de maig
Les jornades de l'Agenda Social AMIC continuaran fins al 15 de maig. El cònsol major de Sant Julià, Cerni Cairat, ha explicat que la finalitat de les jornades és "donar a conèixer els nous tractaments que poden ajudar a les persones" i per situar la parròquia com a "centre de creixement, desenvolupament i investigació".