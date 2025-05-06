Balanç
L'espai ciutadà d'Andorra la Vella respon 140 demandes de gener a abril
El nou local del carrer de l'Aigüeta també atendrà els comerciants
L'espai ciutadà del comú d'Andorra la Vella va respondre l'any passat 250 demandes d'informació i en els primers mesos d'aquest any n'ha tramitat 140. Ho ha afirmat la consellera de Social, Joventut i Espai ciutadà, Maria Nazzaro, en la presentació del nou espai ciutadà, situat en un local comunal del número 3 del carrer de l'Aigüeta on també s'atendran els comerciants. En aquest moment queden onze demandes per resoldre.
El comú estudia tornar a treure el concurs dels Pouets
D'altra banda, el cònsol major, Sergi González, ha recordat que el comú continua estudiant si és possible tornar a treure a concurs per adjudicar el projecte per donar un nou ús a l'aparcament dels Pouets. El mandatari ha recordat que després que el primer concurs no reeixís la corporació va enviar un missatge a les empreses que s'havien descarregat el plec de bases perquè els expliquessin per què no els havia convençut la proposta. "Estem en converses amb empreses que s'hi van presentar [al concurs] per veure si podem tirar endavant algun projecte", ha afegit González.