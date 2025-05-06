Escaldes-Engordany
La intel·ligència artificial i els videojocs centraran la sisena edició de l'Alpha Space
El festival d’oci alternatiu se celebrà el 17 de maig i s’organitzarà en tres zones temàtiques
La intel·ligència artificial i els videojocs centraran la sisena edició de l'Alpha Space, que se celebrarà el 17 de maig al carrer dels Veedors i el passeig d'Arnaldeta de Caboet d'Escaldes. L'edició d'enguany està estructurada en tres zones temàtiques diferenciades. La zona connexió acollirà activitats divulgatives centrades en les aplicacions i els reptes de la intel·ligència artificial i els videojocs. La zona Alpha oferirà tallers i experiències immersives per fomentar l'aprenentatge actiu i la creativitat. Finalment, la zona desconnexió proporcionarà un espai lúdic amb actuacions musicals i una àrea de restauració.