Escaldes-Engordany
Gili menciona que s'ha de valorar la viabilitat econòmica del projecte 'Engola-estels'
Daniel Bautista ha estat el guanyador de la iniciativa
El lliurament de premis del concurs d’idees per fer colònies i activitats de lleure a Engolasters, que s'ha produït aquest dimarts a la tarda, ha permès reconèixer el projecte 'Engola-estels', de Daniel Bautista, com a guanyador de la iniciativa. Amb tot, la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha mencionat que la viabilitat del projecte encara s'ha de valorar i que, en funció de la factibilitat en l'àmbit econòmic de la proposta, es decidirà si s'acabarà realitzant o no. "Aquest és el projecte que ha guanyat, és el que ha aconseguit més punts, però hem de valorar-ho" ha destacat. En cas que no s'acabi fent la proposta de Bautista, es passarà a valorar el segon classificat i així successivament.
Durant l'acte han estat presents el jurat que ha valorat la quinzena de projectes presentats, format per la majoria i minoria de la corporació comunal i els directors dels diferents centres educatius de la parròquia, així com els participants, que han rebut un obsequi per part del comú, i els guanyadors, els quals han estat dotats amb els 1.000, 1.500 i 2.500 euros per al tercer, segon i primer classificat, respectivament. Entrant al detall, 'Engola-estels' s'ha emportat el primer premi, seguit de 'El Niu', de Maeva Boubis, i 'Engolasters Camp – descobreix la natura, viu l’aventura!', d’Ingrid Llevet. Gili ha remarcat que s'han quedat "sorpresos" per la qualitat de les idees presentades. "Totes han estat treballades i hem trobat projectes d'alta qualitat" ha remarcat. A més, ha volgut donar l'agraïment als directors de les escoles, els quals han aportat el seu punt de vista crític i imaginatiu sobre les colònies i al director general de FEDA, Albert Moles, per la seva participació en el jurat i la predisposició per signar el conveni de dinamització dels espais.
Aquesta iniciativa popular no és el primer cop que es fa, ja que prèviament s'havia fet un concurs similar amb el projecte Caldes. "És interessant fer-ho, perquè tothom aporta i el projecte acaba sent de tots" ha remarcat la cònsol major d'Escaldes-Engordany. En aquest sentit, Bautista ha declarat que quan va llegir el plec de bases, va trobar la iniciativa "interessant" i la idea principal era "mantenir el respecte a la imatge que tenen els edificis, ja que són molt representatius del país". "S'havia de crear una imatge i combinar-la amb la funcionalitat i flexibilitat dels usos dels indrets cedits. Tot això té la seva complexitat" ha detallat. Amb tot, durant els caps de setmana o estones lliures del mes de marge va poder dur a terme la que ha estat la idea guanyadora, la qual va sorgir de forma natural.
L'acte ha conclòs amb un petit pica-pica per als assistents, on també s'han pogut compartir idees i conversacions sobre el concurs.