Sant Julià de Lòria
La Fira d'abril laurediana es fa gran i es trasllada a la plaça de la Germandat
L'esdeveniment tindrà lloc el cap de setmana del 17 i 18 de maig
La Fira d'abril laurediana creix. El cap de setmana del 17 i 18 de maig Sant Julià de Lòria tornarà a vibrar amb aquesta festivitat andalusa, però ho farà amb un format més gran. L'esdeveniment es trasllada a la plaça de la Germandat i tindrà més concerts el llarg dels dos dies. A més, per primera vegada d'ençà que la Colla Laurediana organitza l'activitat, el comú hi col·laborarà aportant suport econòmic i logístic.
La gran novetat de l'edició d'aquest 2025 és que la firal se celebrarà a la plaça de la Germandat. "Ja l'any passat van demanar d'ampliar-la i aquest any hem dit: a la tercera va a la vençuda", ha exposat la consellera de Turisme, Judith López. "Volem agrair al comú de Sant Julià de Lòria per la seva col·laboració i suport constant, sense el qual hagués estat impossible poder portar a terme aquest esdeveniment, sobretot perquè les dues últimes edicions van ser en petit format i aquest any hem fet un pas de gegant passant-ho a la plaça de la Germandat", ha afirmat el representant de la Colla Laurediana, Jordi Blanco.
Una de les raons per sol·licitar el trasllat va ser per l'afluència d'assistents que tenia la festa. "Ens vam veure en la situació que el dissabte estàvem sobrepassats", ha relatat el membre de la colla. "Com es donava el servei, hi havia una taula que impedia el pas del treball efectiu dels treballadors que estaven a l'espai i vam considerar que si volíem continuar apostant per oferir qualitat a l'esdeveniment, fer el salt a qualsevol indret amb una mica més d'espai que el jardí de la morera era necessari", ha afegit Blanco.
Enguany hi haurà tres concerts d'artistes nacionals
L'activitat també gaudirà de més concerts. "Anteriorment a la tarda només es feia un concert, aquest any hem apostat per tres", ha declarat el representant de la Colla Laurediana. Bona part de les actuacions comptaran amb artistes nacionals perquè "tenim molta qualitat", ha destacat Blanco. Entre els grups del Principat que passaran per l'escenari hi ha Johel Artista, Rumband, Alendoy Flamenc Andorra, Francisco Amat o Fit Gipsy Dance. També s'ha convidat a l'Escola de Dansa Espanyola d'Encamp, que a més d'una actuació, faran una classe magistral. Alhora, hi haurà músics de l'estranger, com el cantant Luis Romero i la seva banda, que serà el "concert estrella", ha definit Blanco.
Ja fa dos anys que la Colla Laurediana organitza aquesta proposta i, enguany, el comú passa a col·laborar amb els joves de la parròquia. "Des del comú estem molt contents de donar-los suport", ha precisat la consellera. De fet, per a Sant Julià de Lòria aquest esdeveniment "és molt important" perquè "ajuda a revitalitzar i a dinamitzar la parròquia", ha comentat López. A la plaça, a més, hi seran presents dos establiments restauradors, ja que aquest era un dels requisits que demanava la corporació per poder traslladar la Fira d'Abril a la plaça. Així doncs, els establiments Valireta i Casa meva són els que hi seran presents i serviran gastronomia típica d'Andalusia els dos dies.
Pel que fa al programa, el dissabte 17 la fira s'inaugurarà a les 12 del migdia i estarà oberta fins a les 12 de la nit. Diumenge s'encetarà la jornada a partir de les 12 del migdia i es tancarà a les 7 de la tarda. Durant aquests dos dies hi haurà productes típics del sud d'Espanya, com per exemple el rebujito, i també s'espera que hi hagi un bon ambient, ja que és un esdeveniment que omple la parròquia "de convivència i alegria", ha afegit Blanco.