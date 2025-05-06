ESCALDES-ENGORDANY
El comú vol aprofitar les aigües termals per captar turisme de salut
El doctor angiòleg Efrem Gómez encapçalarà l’estudi, amb un cirurgià vascular i un dermatòleg
El comú d’Escaldes-Engordany investigarà l’efecte de les aigües termals en pacients amb malalties dermatològiques i cardiovasculars com a promoció d’un turisme de salut a la parròquia. Així ho va fer saber la cònsol major del comú d’Escaldes, Rosa Gili, en la presentació de l’estudi que encapçalarà el doctor angiòleg resident de la parròquia Efrem Gómez, amb dos companys més, un cirurgià vascular i un dermatòleg.
L’estudi té la “voluntat de contribuir en el coneixement mèdic” i “posar en valor el potencial que podrien tenir les aigües termals, en concret les d’Escaldes”, tal com va expressar Gili. Així doncs, s’analitzarà com poden ajudar pacients que pateixin dermatitis, psoriasi i insuficiència venosa, i també en qualitat de vida i impacte psicològic. “Sempre s’ha tractat la part terapèutica històricament i arran d’una conversa amb el doctor Gómez apareix l’oportunitat de plantejar-se fer una mica d’estudi científic en aquest sentit”, va afegir la cònsol, que va destacar “la sort de la parròquia de disposar d’aquestes aigües termals”.
L’hotel roc blanc acollirà les exposicions dels pacients amb el medi
Aquest projecte també pot desencadenar “un efecte positiu en el desenvolupament del turisme de salut al país”, va expressar Gili, que es va mostrar molt il·lusionada amb el projecte: “La iniciativa ens il·lusiona i esperem que ens pugui obrir moltes portes.” A més, Gili va destacar el canvi de registre de la institució envers les aigües termals. “Parlem d’una manera diferent de la que solíem fer-ho” i el fet que es du a terme “amb metges del país i, en aquest cas, de la parròquia”. “Entenem que tot ajuda a fer que es parli d’Escaldes, més enllà del que ja s’ha pogut fer abans”, va afirmar la cònsol.
En aquesta primera fase s’estan reclutant la cinquantena de pacients necessaris per dur a terme l’estudi. En cas que no es puguin trobar tots els participants “hauríem de començar per terminis amb una mostra més petita i arriscar la potència de l’estudi”, va explicar Gómez. Els terminis marcats plantegen iniciar les anàlisis al juny, quan els participants s’exposaran a les aigües termals durant catorze dies, en una sèrie de trenta minuts tres cops per setmana. A continuació es realitzarà un període de “neteja”, per esborrar els efectes que puguin aplicar les aigües termals i, finalment, es durà a terme un tractament placebo. Així ho va expressar en la presentació el doctor Efrem Gómez. Pels volts de principi d’agost l’estudi estarà acabat i durant un mes s’analitzaran els resultats que es publicaran al setembre.
L’hotel Roc Blanc acollirà la totalitat de les exposicions dels pacients al medi “com a facilitat metodològica de la mesura de les exposicions i controlar l’estudi”, ja que cadascuna de les aigües termals disposa de propietats diverses. En aquesta mateixa línia, s’està realitzant un estudi previ per desxifrar “la composició química, les substàncies, minerals o propietats”, que permetran conèixer-ne la “composició per a la salut” com a context de l’estudi que, per tant, “no és extraporable a qualsevol aigua termal del món”. No obstant això, les proves de contacte dels pacients amb el tractament placebo no es poden fer dins de la mateixa aigua termal perquè se sap que totes les aigües termals inclouen un ritual que és el lloc i tot això també podria afectar.
El cost del projecte és de 6.000 euros, que estaran destinats a remunerar els doctors i pagar les despeses associades, tal com va concloure Gili.
TERMINIS
- RECLUTAMENT DELS PACIENTS PER A L’ESTUDI. Durant els mesos de maig i juny s’escollirà una cinquantena de pacients amb malalties dermatològiques i cardiovasculars per realitzar l’estudi.
- FASES EN QUÈ ES DIVIDIRÀ DE L’ANÀLISI. Els pacients estaran en contacte durant catorze sèries de 30 minuts, tres dies per setmana, amb les aigües termals, seguit d’un procés de neteja i un placebo.
- FINALITZACIÓ DE LA FASE D'ANÀLISII DE LE'STUDI. A inici d’agost es donaran per acabades les fases de proves en els tractaments dels pacients per començar a extreure’n conclusions.
- PUBLICACIÓ DELS RESULTATAS DE LA INVESTIGACIÓ. Al setembre, un cop acabades totes les proves i anàlisis de l’estudi, es publicaran els resultats sobre l’efecte de les aigües termals en els pacients.