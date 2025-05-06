LA MASSANA
Andoflora trasllada el mercat al Prat Gran i disposarà de 28 estands
El festival tindrà lloc del 19 al 25 de maig i també arribarà a Arinsal
Andoflora trasllada el mercat de flors al Prat Gran i passa de ser un mercat a esdevenir un festival que s’allargarà del 19 al 25 de maig. La presentació de la 31a edició va fer-se ahir al matí a la Massana. “El Prat Gran és un espai amb molta vegetació i que ens permetrà transmetre els valors d’Andoflora, amb un programa molt variat al voltant de les plantes, la muntanya i la sostenibilitat”, va explicar la consellera de Turisme, Mònica Solé.
El festival durarà tota la setmana, amb activitats diàries a diversos punts de la parròquia. “S’ha apostat per la deslocalització, perquè cada dia hi hagi una activitat en un punt diferent de la parròquia, per tant, l’ambient d’Andoflora es viurà més enllà de l’espai fira”, va remarcar la consellera de Dinamització, Bet Rossell.
El tret de sortida serà dilluns 19 de maig a dos quarts de vuit del vespre amb el bateig d’Andoflora a la plaça de l’Església. Hi haurà una actuació de dansa i una ruta interpretativa de decoració floral urbana, que recorrerà diversos punts del centre de la Massana. La novetat arribarà dijous, amb una festa als jardinets dels apartaments Sant Moritz, a Arinsal, de sis de la tarda a deu de la nit. El comú demanarà als assistents que portin una flor.
L’acte central del mercat de la flor serà divendres 23 de maig, a dos quarts d’una del migdia, al Prat Gran, amb 28 estands de plantes i flors, a més d’altres productes artesanals relacionats amb la muntanya i la sostenibilitat. Durant tot el cap de setmana hi haurà tallers per a infants i adults, actuacions musicals i activitats diverses, així com una arrossada popular.
A la presentació Solé va tenir unes paraules de reconeixement per a Antoni Garrallà, excònsol i impulsor del mercat de la planta i la flor, que va morir l’1 de maig passat.