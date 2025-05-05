ESCALDES-ENGORDANY
Torna l’Okupa’t per preparar joves en risc en l’àmbit sociolaboral
El comú inicia la 7a edició de l’Okupa’t, una iniciativa desenvolupada pel departament d’Acció Social per facilitar la preparació sociolaboral de joves en situació de risc social i/o amb problemàtiques sociofamiliars. L’edició d’enguany compta amb la participació de quatre joves d’entre 16 i 20 anys que, durant dos mesos, realitzaran una estada formativa i pràctica en diferents departaments del comú que els dotarà d’eines bàsiques per a la inserció laboral i els fomentarà l’autonomia i la responsabilitat, mitjançant l’experiència directa en un entorn de treball estructurat i supervisat.
Els joves realitzaran dos dies de formació en prevenció de riscos laborals, la manipulació d’aliments, els primers auxilis cívics, el coneixement de la parròquia i del comú, els drets i deures laborals i el coneixement del mercat laboral. A partir d’aquí, durant la resta del mes de maig, coneixeran les dinàmiques de treball de diferents departaments comunals. Durant el mes de juny els quatre joves treballaran de manera més específica al departament que els hagi agradat més. Els participants del programa Okupa’t disposaran d’un contracte de treball de quaranta hores setmanals i rebran el salari mínim interprofessional.