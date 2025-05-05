Cultura
Sant Julià dona el tret de sortida a l’Agenda social AMIC amb l’exposició ‘Jo soc la Vida’
Consta de fotografies que capten instants de les diferents fases del càncer de mama
Fotografies que capten instants de les diferents fases del càncer de mama, des de la diagnosi fins a les seqüeles quirúrgiques i els tractaments. Aquesta és la temàtica de l’exposició fotogràfica 'Jo soc la Vida' de la infermera Carmen Chiqui Novis. Una mostra que es va presentar per primera vegada fa set anys, que ja s’ha pogut veure en diversos espais del Principat i que aquest dilluns ha arribat al vestíbul del Centre Cultural Lauredi Sant Julià de Lòria en el marc de les jornades divulgatives sobre el càncer Agenda social AMIC. La inauguració de l'exposició, que es podrà visitar fins al 16 de maig, ha comptat amb la presència de la cònsol menor laurediana, Sofia Cortesao. "Exposar imatges com aquestes forma part del que busco en tots els meus projectes: donar visibilitat a realitats que sovint estan amagades, però que considero imprescindibles. Crec que no se’n parla prou, i per això utilitzo l’art com a mitjà d’expressió per fer-les emergir i provocar reflexió" ha comentat Novis durant l'acte.
Pel que fa a les properes activitats de les jornades, aquest dimarts 6 de maig tindrà lloc una taula rodona titulada ‘Nous abordatges terapèutics del càncer: el paper de la microbiota’, amb la participació de Climent Casals, cap de Microbiologia de l’Hospital Clínic, Manel Juan, cap d’Immunoteràpia del mateix centre, i Cristina Arroyo, metgessa de medicina interna del SAAS. Dimecres 7 de maig, a la plaça de la Germandat, es durà a terme una acció simbòlica en forma de gran llaç humà contra el càncer, oberta a tota la ciutadania.