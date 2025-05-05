Música
L’Institut de Música d’Andorra la Vella dona el tret de sortida al cicle de primavera
Es duran a terme un total de set concerts entre l'11 de maig i el 18 de juny
L’Institut de Música d’Andorra la Vella inicia el cicle de primavera 2025, un esdeveniment obert a tota la ciutadania i d’entrada gratuïta, que té com a objectiu donar a conèixer el treball i el progrés de l’alumnat al llarg del curs, tot afavorint la seva projecció artística. Es duran a terme un total de set concerts entre l'11 de maig i el 18 de juny.