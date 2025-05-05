ANDORRA LA VELLA
L’Esbart Dansaire presenta el festival de primavera ‘Un dia d’estiu’
L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella celebrarà el festival de primavera amb l’espectacle Un dia d’estiu el dissabte 10 de maig a les 19 h al Centre de Congressos d’Andorra la Vella amb entrada gratuïta. El festival oferirà un recorregut coreogràfic per moments típics d’un dia d’estiu festiu en un poble amb un homenatge especial a la plaça del Poble. També hi participaran els alumnes de Música Tradicional de l’Institut de Música del comú d’Andorra la Vella, que tocaran en directe en la segona part de l’espectacle.
L’actuació inclourà 13 danses entre les seccions infantils i el cos de dansa de l’Esbart. El cos de dansa oferirà peces com Suite de muntanya, Vals-jota d’en Peret Blanc, Gitanes de Sant Celoni i dues coreografies creades i estrenades el 2024 amb motiu del Jambo: Believer (Imagine Dragons) i Another One Bites the Dust (Queen). Els petits ballaran danses com La muntanyenca i el Ball del Sant Ferriol.