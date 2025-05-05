El consell de joves d'Encamp proposa un espai autogestionat o la recollida porta a porta

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El consell de joves d'Encamp s'ha constituït avui amb nous membres, els quals ja han presentat cinc propostes que es votaran el juny i la guanyadora s'inclourà al pressupost participatiu de 20.000 euros. Entre aquestes propostes destaquen la posada en funcionament d'un espai autogestionat o la realització d'una prova pilot de recollida porta a porta. També s'ha proposat la creació d'una aplicació juvenil amb informació i agenda de la parròquia, la creació d'un camí segur cap a l'escola andorrana de segona ensenyança i la senyalització de rutes d'orientació. La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que en funció dels pressupostos de cada acció i de les votacions, es veurà quantes en poden entrar en aquesta edició 2025. La cònsol ha felicitat els nous membres del consell de joves i després de prendre possessió del càrrec els ha encoratjat "a seguir treballant per la parròquia" i els ha agraït les propostes que han presentat.

La sessió ha inclòs també en l’ordre del dia un punt d’informació sobre com s’està desenvolupant la proposta que va guanyar l’any anterior que consistia en la creació d’uns símbols per senyalitzar punts emblemàtics de la parròquia. El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha explicat que la pròxima comissió de Turisme aprovarà les bases per al concurs d’idees i que un cop presentades les propostes, el jurat les escollirà cap al mes de setembre d’enguany. El conseller ha anunciat que "hi haurà dos membres del consell de joves que participaran en el jurat".