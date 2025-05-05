Salut
El comú d'Escaldes estudiarà l'efecte de l'aigua termal en pacients
Els participants seran una cinquantena de persones amb malalties dermatològiques i cardiovasculars
El comú d'Escaldes durà a terme un estudi sobre com afecten les aigües termals de la parròquia en una cinquantena de pacients de l'àrea dermatològica i cardiovascular.
Per ara s'està buscant els participants i els terminis marcats plantegen començar l'estudi al juny quan els pacients s'exposaran a les aigües termals durant dues setmanes, en una sèrie de trenta minuts tres cops per setmana. A continuació es realitzarà un període de neteja, per borrar els efectes i, finalment, es durà a terme un tractament placebo. Així ho ha expressat en la presentació el doctor Efrem Gómez. Cap a principis d'agost l'estudi estarà acabat i durant un mes s'analitzaran els resultats que es publicaran al setembre.
La cònsol major d'Escaldes, Rosa Gili, s'ha mostrat molt il·lusionada amb el projecte, ja que permetrà "reactivar el turisme termal" des d'una perspectiva "diferent", no tant lúdica sinó terapèutica.
El cost del projecte és de 6.000 euros, destinats a remunerar els doctors i pagar les despeses associades.