CANILLO
El comú adjudicarà les obres del telecabina del pont tibetà al juliol
En les últimes setmanes la corporació ha acabat de polir el concurs i aquest dimecres es publicarà al BOPA
El concurs per adjudicar el projecte d’enginyeria i la construcció del telecabina del pont tibetà es publicarà demà passat al BOPA. Segons va poder saber el Diari, en les últimes setmanes la corporació ha estat acabant de polir el plec de bases i dimecres passat va aprovar convocar el concurs en reunió de junta de govern del comú de Canillo. Tenint en compte que el termini per fer arribar ofertes s’allargarà dos mesos, el projecte podria adjudicar-se al juliol. Sempre, és clar, que hi hagi empreses disposades a assumir-lo i que les propostes presentades convencin el comú.
El punt de sortida del giny seria el terreny de l’antic càmping Pla, de 8.390 metres quadrats de superfície i adquirit pel comú el 2023 per 11,4 milions d’euros. El punt d’arribada, el començament del camí de l’Armiana, situat a uns 900 metres del pont tibetà. Tot i que aquest és el plantejament en què ha treballat la corporació, el traçat definitiu del telecabina el definirà el projecte d’enginyeria i, per tant, encara s’ha d’acabar de definir. Fins que el comú no disposi d’una proposta ferma de traçat, doncs, no podrà començar les negociacions amb els possibles propietaris privats afectats per aquesta obra.
Reduir molèsties
Amb l’objectiu de reduir al màxim les molèsties als propietaris i veïns de la zona, l’equip de govern ha plantejat la possibilitat que el telecabina només disposi d’una pilona. L’opció és tècnicament possible, però el preu s’encariria en comparació amb altres telecabines d’aquestes dimensions. El preu de l’obra podria enfilar-se a uns nou milions d’euros, un import assumible en aquest moment per les finances del comú.
D’altra banda, el cònsol major, Jordi Alcobé, va explicar que el projecte d’enginyeria i l’obra s’agruparan en una sola fase perquè separar-los en dues és inviable. “En casos com aquests els possibles licitadors són molt pocs i és més pràctic que facin el projecte i l’obra conjuntament”, va apuntar.
El giny permetrà portar més turistes al pont tibetà. També reduirà el trànsit d’autocars a la carretera –ara com ara s’hi ha d’accedir en el servei d’autobús contractat pel comú– i en millorarà les condicions de seguretat per als altres vehicles de motor i, sobretot, per a les bicicletes i els excursionistes. El pont tibetà ha esdevingut una de les atraccions turístiques més visitades del país. Només l’any passat van vendre’s més de 100.000 entrades per accedir-hi.
