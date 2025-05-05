Ordino
Argentina serà la protagonista de la vuitena edició del cicle 'Geografies'
Coincideix amb els 30 anys de relacions diplomàtiques entre ambdós estats
L'Argentina serà la protagonista de la vuitena edició del cicle 'Geografies', que se celebrarà del 12 al 17 de maig. Així ho han anunciat aquest dilluns la consellera de Cultura d’Ordino, Mònica Armengol, la directora d’Afers Bilaterals i Consulars, Maira López, i el coordinador del cicle, Albert Padrol, durant la presentació de l’esdeveniment. De fet, han explicat que la tria del país convidat respon a la recent commemoració del 30è aniversari de les relacions diplomàtiques entre Andorra i l’Argentina, que es va celebrar la setmana passada. "Preparar un programa dedicat a un país que ens resulta familiar sempre és més complicat que fer-ho sobre un de molt diferent. L’exotisme, en el cas de l’Argentina, és pràcticament inexistent per a nosaltres i, per tant, hem de cercar aspectes que ens permetin explicar-ne la realitat, sabent que és impossible resumir tota la riquesa d’una cultura i d’una societat en només una setmana" ha assenyalat Padrol.
Durant la presentació, López ha destacat algunes xifres amb relació a la presència argentina al Principat. Ha assenyalat, per exemple, que el nombre de residents argentins ha passat de 500 l’any 2015 a més de 3.100 el 2023. Pel que fa al turisme, el 2014 es van registrar poc més de 3.200 visitants argentins, mentre que el 2024 la xifra ja s’acosta als 25.000. A més, en l’àmbit de la inversió estrangera, l’any 2021 va marcar un punt àlgid amb divuit inversions registrades per un valor total de 631.000 euros. "Són persones que ja formen part de la nostra societat i que han contribuït al creixement econòmic, social i cultural d’Andorra, aportant el seu talent, diversitat i dinamisme" ha afirmat la directora d’Afers Bilaterals i Consulars.
Activitats culturals entre el 12 i el 17 de maig
La programació del cicle, que té com a objectiu fomentar l'intercanvi i la difusió cultural, s'iniciarà el 12 de maig amb un acte inaugural a l'Era del Raser, que inclourà la presència de la ministra d’Afers Exteriors d'Andorra, Imma Tor, i de la cònsol general d’Argentina a Andorra, Rosana Surballe, seguit d’una conferència sobre els dos segles d’independència argentina a càrrec del periodista i acadèmic Roberto Daus. Els dies següents s’oferiran diverses activitats culturals com ara conferències sobre el tango i els mites argentins, una taula rodona sobre els lligams en el món de l’esquí entre ambdós països, la projecció d’un documental sobre les reduccions jesuítiques, i una exposició fotogràfica sobre els selk’nam de Terra del Foc. El cicle culminarà el 17 de maig amb un taller de tango per a principiants a càrrec de María Fernanda Trosch i una gran festa argentina popular a la Cortinada, amb gastronomia típica, ball i música folklòrica. "Geografies és un projecte consolidat, una finestra oberta al món des d’Ordino” ha recordat Mònica Armengol, que ha volgut destacar la implicació de la comunitat argentina en l'organització i, concretament, de l'Associació argentinos en Andorra. "Vull agrair especialment a la comunitat argentina per estar present al nostre país i participar activament i amb entusiasme en totes aquestes activitats".