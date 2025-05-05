La Massana
Andoflora trasllada el mercat al Prat Gran i comptarà amb 28 estands
El festival tindrà lloc del 19 al 25 de maig
Andoflora trasllada el mercat de flors al Prat Gran i passa de ser un mercat a esdevenir un festival que s'allargarà del 19 al 25 de maig. La presentació de la 31a edició s'ha fet aquest matí a la Massana, on s'ha remarcat que aquesta edició arriba carregada de canvis. "El Prat Gran és un espai amb molta vegetació i que ens permetrà transmetre els valors d’Andoflora, amb un programa molt variat al voltant de les plantes, la muntanya i la sostenibilitat", ha explicat la consellera de Turisme, Mònica Solé. El festival durarà tota la setmana, amb activitats diàries a diversos punts de la parròquia."S’ha apostat per la deslocalització, perquè cada dia hi hagi una activitat a un punt diferent de la parròquia, per tant, l’ambient d’Andoflora es viurà més enllà de l’espai fira" ha remarcat la consellera de Dinamització, Bet Rossell.
Enguany se celebrarà una festa a Arinsal
El tret de sortida serà dilluns, 19 de maig, a les 19.30 hores, amb el bateig d’Andoflora a la plaça de l’Església, amb una actuació de dansa i una ruta interpretativa de decoració floral urbana, que recorrerà diversos punts del centre de la Massana. La novetat arribarà el dijous, amb una festa als jardinets dels apartaments Sant Moritz, a Arinsal, de 18 a 22 hores. El comú demanarà als assistents que portin una flor.
L’acte inaugural del mercat de la flor serà divendres 23 de maig, a les 12.30 hores, al Prat Gran, amb 28 estands de plantes i flors, a més d’altres productes artesanals relacionats amb la muntanya i la sostenibilitat. Durant tot el cap de setmana hi haurà tallers per a infants i adults, actuacions musicals, i activitats diverses, així com una arrossada popular.