ANDORRA LA VELLA
L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella presenta el festival de primavera 'Un dia d’estiu'
L'Esbart Dansaire d’Andorra la Vella celebra el seu festival de primavera amb l’espectacle 'Un dia d’estiu', que tindrà lloc el dissabte 10 de maig a les 19 h al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. El festival de dansa tradicional oferirà un recorregut coreogràfic per moments típics d’un dia d’estiu festiu en un poble, i inclourà un homenatge especial a la Plaça del Poble.
Aquesta edició comptarà amb la participació destacada dels alumnes de Música tradicional de l’Institut de Música del comú d’Andorra la Vella, que tocaran en directe durant la segona part de l’espectacle.
L’actuació inclourà tretze danses interpretades tant per les seccions infantils com pel cos de dansa de l’Esbart. El cos de dansa oferirà peces com Suite de muntanya, Vals-jota d’en Peret Blanc, Gitanes de Sant Celoni i dues coreografies creades i estrenades el 2024 amb motiu del Jambo: Believer (Imagine Dragons) i Another One Bites the Dust (Queen).
Per la seva banda, les seccions infantils ballaran danses tradicionals com La pastoreta, La muntanyenca, Ball del Sant Ferriol, Xotis Pepa, Polca occitana, Polca d’en Roviretes, i per tancar, Molta tralla d’Oques Grasses.
Fundat l’any 1981, l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella és una entitat cultural que té per objectiu promoure i preservar la dansa tradicional d’Andorra i dels Països Catalans, contribuint així a mantenir viu el patrimoni cultural immaterial del país. L’entrada a l’espectacle és gratuïta i oberta a tothom.