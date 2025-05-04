ESCALDES-ENGORDANY
Escaldes-Engordany inicia la 7a edició de l’Okupa’t
Durant els pròxims dos mesos, els quatre participants al programa coneixeran les feines que es realitzen en diferents departaments i, posteriorment, triaran el que més els interessi
El Comú d’Escaldes-Engordany ha posat en marxa la setena edició del programa Okupa’t, impulsat pel Departament d’Acció Social. Aquesta iniciativa té com a objectiu facilitar la preparació sociolaboral de joves d’entre 16 i 20 anys en situació de risc social o amb problemàtiques sociofamiliars.
L’edició d’enguany compta amb la participació de quatre joves que, fins al 30 de juny, realitzaran una estada formativa i pràctica en diversos departaments comunals. El programa està pensat per dotar-los d’eines bàsiques d’inserció laboral i fomentar-ne l’autonomia i la responsabilitat mitjançant una experiència directa en un entorn de treball estructurat i supervisat.
Aquest dilluns han iniciat dos dies de formació prèvia centrada en la prevenció de riscos laborals, la manipulació d’aliments, els primers auxilis cívics, el coneixement de la parròquia i del funcionament del Comú, els drets i deures laborals, i el mercat de treball. A partir d’aquesta formació, al llarg del mes de maig els participants coneixeran el dia a dia de diferents departaments comunals com circulació (Pingo), gent gran (suport administratiu i restauració), cultura (tècnic de so, auxiliar de biblioteca i CAEE), medi ambient (jardineria, deixalleria, camins i inspecció), Ràmio (ecoguarda), esports (manteniment del Prat del Roure) i serveis (neteja de carrers).
Durant el mes de juny, els joves desenvoluparan tasques més específiques en el departament que hagin escollit. Aquesta fase també comptarà amb el seguiment d’un tècnic que valorarà el procés, detectarà habilitats i identificarà aspectes a millorar per part de cada participant.
Tots els joves tindran un contracte de treball de 40 hores setmanals. En el cas dels menors, es garantirà un descans de 30 minuts per jornada laboral, tal com estableix la Llei laboral. La remuneració serà equivalent al salari mínim interprofessional.
Els participants que completin el programa rebran un diploma acreditatiu i podran optar a continuar la seva experiència laboral amb el Comú durant els mesos de juliol i agost. El programa compta amb el suport econòmic de l’entitat Carisma, que ha aportat 5.000 euros destinats a finançar els salaris dels joves.