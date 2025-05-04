ANDORRA LA VELLA
El comerç de Príncep Benlloch s’incorpora al desè mercat de la Vall
Les parades es podran trobar als carrers del nucli antic de la parròquia el primer dissabte de cada mes fins a l’octubre
El mercat de la Vall va inaugurar ahir la seva desena edició amb la novetat de participació de cinc comerços de l’avinguda Príncep Benlloch. El comú ha volgut donar la facilitat a aquests negocis locals com a “reclam perquè també puguin mostrar els seus productes a la gent que vingui a veure les paradetes i aprofitar la iniciativa”. Així ho va expressar la consellera de serveis socials, joventut i espai ciutadà del comú d’Andorra la Vella, Maria Nazzaro, durant la jornada inaugural del mercat.
La iniciativa de “reforçar el comerç del nucli antic i de tota aquesta zona” recau en mans del departament de Comerç, que “fa molts anys que busca diferents maneres de poder-ho fer”, va afegir Nazzaro. La proposta es va fer als negocis del voltant “per poder formar-ne part i que puguin aprofitar que el comú organitza tot això per fer una miqueta més proper el seu comerç”, segons la consellera de Socials.
Fonts dels nous comerços participants es mostren agraïts amb l’oportunitat d’enguany. “A veure si podem donar una mica de vida a Príncep Benlloch, que està bastant mort”, va afirmar la propietària d’un dels negocis que va afirmar que les expectatives, per ara, són positives. Un altre propietari veí del carrer, seguint aquesta línia, va explicar que participar en un mercat té “la intenció de donar-se a conèixer”. Tots ells reclamen que es duguin a terme iniciatives d’aquestes característiques “més sovint”.
L’objectiu del comú per aquesta edició és “consolidar el mercat de la Vall, que ja fa 10 anys que funciona”. A més, “com sempre que hi ha alguna cosa nova es parlarà amb els comerços possibles millores, que segur que n’hi ha, i poder posar-les en valor”, tal com va explicar Nazzaro. A partir d’aquí, des del comú es va afirmar que es plantegen expandir la novetat: “si l’any vinent poden ser més comerços serà tot un èxit i nosaltres encantats”.
Aquesta edició, que consta d’una trentena de paradetes, se celebrarà, com és tradició, el primer dissabte de cada mes fins a l’octubre als carrers del nucli antic d’Andorra la Vella. El mercat de la Vall també acollirà, a partir del juny, diferents demostracions d’artesans andorrans que mostraran l’elaboració dels seus productes i els passos previs a poder exhibir-los al mercat.
A la placeta Monjó s’ubica, aquest any, el mercat de la Vall per menuts amb activitats i jocs tradicionals de fusta infantils. En aquest espai, “els nens poden gaudir de fer intercanvis de comptes per mitjà d’unes caixes enregistradores i fruites”. “El mercat de la Vall menut sempre ha tingut una molt bona acollida per totes les famílies, tant residents com turistes”, s’afirma des del comú.
La valoració de Nazzaro sobre la iniciativa és molt positiva. Cal destacar, també, l’expansió internacional del mercat: “Durant tot l’estiu hi ha temporades diferents, hi ha una sèrie de dies més per la gent d’aquí, però després també s’obre molt al turisme”, va afegir la consellera de socials.
VISIBILITAT PER ALS ARTESANS
Tot i així, cada dissabte és un món. Els aspectes que varien les vendes són la meteorologia i “depèn de si és un cap de setmana com aquest que puja més gent de baix, al ser un pont igual venen més turistes”. Tots ells afirmen que voldran seguir participant en el mercat de la Vall i, fins i tot, una de les artesanes explica que en les properes edicions no es podran entretenir, ja que “cada cop hi ha més gent que fa la demanda de tenir paradeta”.