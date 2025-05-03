HOMENATGE
Polítics destaquen la modernització que Garrallà va portar a la Massana
Ressalten l’amor que tenia per la parròquia i pel país, així com els importants canvis que va impulsar en el seu mandat
Entitats, polítics que van compartir trajectòria amb Antoni Garrallà i figures institucionals actuals han recordat la figura de l’excònsol com la d’un home profundament compromès amb el seu país, al qual va estimar i servir al llarg de tota la seva vida.
L’exsíndic general Francesc Cerqueda, que va comptar amb Garrallà com a subsíndic entre el 1986 i el 1990, va agrair la seva tasca i va remarcar que “estimava el país i ho va demostrar tant en el servei institucional com en l’àmbit associatiu”. En l’àmbit personal, Cerqueda va destacar la lleialtat de Garrallà. “Era una persona en qui podia confiar i estic molt orgullós d’haver compartit Sindicatura amb ell.” També va posar en valor les seves iniciatives en l’àmbit privat i la seva contribució al món de l’esquí i de l’hoteleria.
“Estimava el país i ho va demostrar en l’àmbit institucional i associatiu”
Josep Montané, rival polític de Garrallà a les eleccions comunals del 1999 i exconseller general, el va definir com “un company de tota la vida”. “Era un bon empresari i, com a polític, també va fer molt bona feina”, va explicar. Montané va recordar l’etapa en què va exercir com a oposició de Garrallà al comú de la Massana com un període “sense tensions” i de col·laboració. A més, va subratllar el seu patriotisme, ja que “era un gran andorrà, una persona que estimava profundament el país”.
“L’Antoni Garrallà va ser un company de tota la vida”
Josep Maria Camp, successor de Garrallà al comú, va posar en valor la valentia del seu predecessor i el llegat que va deixar a la parròquia. “Va iniciar la modernització de la Massana”, va afirmar Camp, que fa afegir que “va portar un canvi positiu, més enllà del telecabina de la Massana, també va impulsar el d’Arinsal i la unió amb Pal a través del telefèric”.
“Va iniciar la modernització de la Massana”
L’actual cònsol de la Massana, Eva Sansa, va definir l’etapa de Garrallà com “un abans i un després” per a la parròquia. “Va deixar una empremta molt important. Va impulsar el telecabina, una iniciativa que en el seu moment va tenir certa oposició, però ell estava convençut que era el millor per a la parròquia, que estimava profundament”, va remarcar. També va destacar la seva honestedat: “Era una persona molt sincera, que deia el que pensava i sovint et feia reflexionar.”
“Va deixar una empremta molt important”
El cap de Govern, Xavier Espot, va recordar Garrallà a través del seu compte de X. “El meu més sentit condol a la família i els amics, un polític compromès amb el país i amb la seva parròquia, com a subsíndic general i cònsol de la Massana, i un empresari que sempre va apostar per la qualitat”, va publicar.
El Consell General també es va sumar a les condolences recordant el seu pas com a subsíndic (1985-1989) i conseller general (1981-1985).