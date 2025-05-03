ORDINO
Ordino reivindica el seu passat industrial amb una ruta especial sobre el ferro
El comú ha acollit aquest dissabte una ruta especial que s’emmarca dins la Diada de la Ruta del Ferro als Pirineus.
Ordino ha acollit aquest dissabte una ruta especial que s’emmarca dins la Diada de la Ruta del Ferro als Pirineus. Una proposta dirigida per la guia turística i cultural, Anna Font, que ha tingut com a objectiu donar a conèixer el passat industrial del ferro a Ordino. "Aquesta activitat vol mostrar les marques que va deixar la industrialització del ferro al poble, com ara cases vinculades a les fargues i detalls de ferroneria. Encara que la gent local sap que hi ha una mina de ferro a Ordino, sovint no en coneixen gaire els detalls històrics" ha comentat, Font, mentre puntualitzava que, aquesta ruta que no es fa regularment, ha estat una oportunitat per aprofundir en el patrimoni i entendre millor l'impacte que va tenir el ferro en la regió durant dos segles.
La ruta ha recorregut indrets emblemàtics del centre històric d’Ordino que han tingut relació amb el ferro o que incorporen elements de forja, com ara la Plaça Major, la façana del comú, l’exterior i l’interior de l’església de Sant Corneli i Sant Cebrià, Casa Rossell, el Racó d’en Casí Arajol —on s'exhibeixen grans encluses—, i l’exterior de l’Auditori Nacional. “Aquesta ruta recull tant la part històrica com l’actual, tot i que aquí a Andorra ja no es treballa el ferro. En canvi, en llocs com el País Basc sí. Aquesta proposta permet entendre el procés de treball del ferro tant en el passat com en l’actualitat” ha explicat Font.
La Diada de la Ruta del Ferro als Pirineus, que enguany celebra la seva tercera edició amb el lema "L’arquitectura del ferro i el ferro en l’arquitectura", inclou activitats en territoris com l’Arieja, el Canigó, Catalunya, Nay, Guipúscoa i Biscaia, amb l’objectiu de donar a conèixer el patrimoni del ferro, des del pont Transbordador de Portugalete a Biscaia, Patrimoni de la Humanitat, fins a les mines de Pinosa al massís del Canigó. Al Principat, la Diada -que coincideix amb la renovació de la certificació de la Ruta com a Itinerari Cultural del Consell d'Europa- és organitzada pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, el comú d’Ordino i la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.
Pel que fa a les activitats, a Ordino, a més de la ruta guiada del dissabte al matí, a les 16 h es podrà participar en l'activitat d'Escape 'La mina, la trobaràs', davant l’església de Llorts. També, per mostrar la diversitat de la Ruta i els usos del metall, el Museu Areny-Plandolit acollirà l'exhibició efímera 'Desperta Ferro', que es podrà visitar al jardí històric de les 11 a les 13 h i de les 16 a les 18 h, amb música i degustació d'embotits tradicionals. Diumenge, s’oferirà una visita guiada per l’Itinerari siderúrgic de la Vall del Madriu, que inclou el Circuit d’Interpretació de la Farga del Madriu a Escaldes-Engordany, restaurada a l'agost de 2024, amb la senyalització finalitzada durant la fosa de les darreres neus de 2025. Finalment, durant tot el cap de setmana, es podrà participar en el segon concurs de fotografia de la Ruta, dedicat a aquesta mateixa temàtica, a través d’Instagram.